有網友日前逛好市多時，聽到店員大力推銷一款麵包，說不買一定會後悔！好奇心驅使下買了一盒回家嘗鮮，想不到真的很好吃，一下子就被家裡孩子秒殺吃光。貼文曝光後引起討論，有些網友覺得好吃，也有人覺得麵包偏油，吃多會膩。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，因為是小家庭的關係，所以每次逛好市多都不太敢買麵包，不然好市多的麵包份量太多總是會吃不完。不過日前經過麵包區時，聽到店員跩跩的叫賣：「我們這個麵包超好吃的啦！其他的麵包我都不會買，就是這個麵包只要有出我就一定會買，不買你一定會後悔的啦，外面賣的都沒有我們家的好吃。」

原PO好奇的看一下，是一款簡單的葡萄乾麵包，當下帶了一盒嚐鮮，沒想到買回家後一下子就被老公、小孩掃光，原PO形容，麵包不會很乾，也不會太甜，放烤箱烤一下外酥內軟真的很好吃，而且一盒3入只要198元超划算。

貼文引起討論，有人覺得好吃也有人覺得「很肥的麵包，奶油含量超高」、「很油、很容易膩」、「自從他加上葡萄乾後...我就不想買了」、「超級油啊！而且沒有很好吃啊」、「減肥中不敢吃呀！這麵包太肥啦」、「很肥的麵包，奶油含量超高」、「超級油的麵包」。