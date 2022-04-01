大都會在休賽期進行多筆簽約，其中網羅賽揚獎級強投薛爾瑟(Max Scherzer)最令人震驚，前幾天他還和當今「地表最強右投手」狄葛朗(Jacob deGrom)同場獻技，如此的先發組合讓球迷相當期待，不過今天卻傳出壞消息，狄葛朗竟出現右肩緊繃症狀，讓他的開幕戰投球再添變數，還可能要進一步接受核磁共振檢查。

Jacob deGrom's final spring training start in doubt due to shoulder tightness https://t.co/2LYl3gotHs pic.twitter.com/0OFkTKqDYe — New York Post Sports (@nypostsports) April 1, 2022

大都會總教練修瓦特(Buck Showalter)向外界透露壞消息，表示狄葛朗今天進行傳球練習，但卻出現右肩緊繃情況，原本明天他還要在熱身賽出場。修瓦特則表示目前要逐步觀察他的狀況，若情況仍持續，可能要安排他接受MRI(核磁共振)檢查。不過修瓦特仍保持樂觀，畢竟球隊今年多了薛爾瑟，而且狄葛朗才剛重返投手丘，確實還要時間調整。

狄葛朗上個賽季出賽15場繳出7勝2敗自責分率1.08的鬼神成績，並狂飆146K，短短幾場比賽就證明自己是聯盟當今王者，不過之後他卻因右手韌帶撕裂宣告報銷，只撐了半季。但他本季捲土重來，23日先在對太空人的比賽投2局飆5K，沒有失分，28日再對紅雀投3局，同樣飆5K僅失1分，後面接替他的人還是薛爾瑟，讓球迷大呼過癮。

Jacob deGrom has shoulder tightness, according to Buck Showalter. The Mets ace will be evaluated tomorrow. — Mike Puma (@NYPost_Mets) April 1, 2022

狄葛朗今年33歲，2014年加入大都會至今，當年22場繳出9勝6敗，自責分率2.69，奪下國聯年度最佳新人。2015年持續進步，30場繳出14勝8敗，自責分率2.54，首度闖進明星賽。2018年大豐收，以10勝9敗自責分率1.70成績再進明星賽，豪奪國聯自責分率王和賽揚獎。2019年奪下11勝8敗，自責分率2.43，第三度進明星賽並連莊賽揚獎，還拿下三振王、年度第一隊頭銜。