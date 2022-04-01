北市再加碼！ 長者打疫苗給1000元獎勵 16:352022/04/01 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 除中央提供500元獎勵，凡設籍台北市的長者，北市加碼500元超商禮券，總共能領到1000元。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續升溫，為確保長者能全面施打疫苗，北市副市長蔡炳坤說明，除中央提供500元獎勵，凡設籍台北市的長者，北市加碼500元超商禮券，總共能領到1000元，直到4月10日止，請長者把握機會預約；另外，北市也祭出「同學揪團GO」一起打疫苗的政策，只要學校揪團30人以上，由衛生局媒合醫療人力到校接種，北市將依人數補助學校防疫機金，每人1000元、每校最高5萬元。 大撿便宜！大安豪宅「泰然璞真」 他用每坪90萬買到 台北市房屋買氣退燒 價格竟持續上漲 #北市 #長者 #打疫苗 #獎勵 #500元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英系力挺陳時中 6月底疫情成關鍵 04:102022/04/01 政治要聞 疫情炸！彰化確診中4人參加台中婚宴 衛生局公布最新足跡 16:092022/04/01 生活 師生確診連日增！北市開第一槍 畢業旅行全延期 15:502022/04/01 生活 沒公德心！北市大學生謊報陰性 還跑去麻將館打牌 16:022022/04/01 生活 工料雙漲 雙北預售開價攻頂 04:102022/04/01 財經要聞 清明節連假衝一波 嘉市65歲以上打疫苗送千元商品卡 15:042022/04/01 生活 憂感染擴大 清明連假5天花蓮車站設置疫苗接種站 14:512022/04/01 生活 不等了 羅智強最快明宣布選桃園 04:102022/04/01 政治要聞 績優體育班評選 明德高中、正德國中3連霸 04:102022/03/31 地方新聞 戰略新板獎勵活動 第二季來了 04:102022/03/31 證券．權證 被陳柏惟嗆未來俄羅斯人 蔣萬安4字強硬反擊 13:262022/04/01 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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