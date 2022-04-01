本土疫情持續升溫，為確保長者能全面施打疫苗，北市副市長蔡炳坤說明，除中央提供500元獎勵，凡設籍台北市的長者，北市加碼500元超商禮券，總共能領到1000元，直到4月10日止，請長者把握機會預約；另外，北市也祭出「同學揪團GO」一起打疫苗的政策，只要學校揪團30人以上，由衛生局媒合醫療人力到校接種，北市將依人數補助學校防疫機金，每人1000元、每校最高5萬元。