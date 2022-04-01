兒童節前夕，新竹縣長夫人甘秀美代表縣長楊文科到新竹縣首座公設民營嘉豐托嬰中心，關心孩子教育環境及收托狀況，還帶來溫馨兒童節禮物一起提前歡慶兒童節，盼大家一起愛護台灣下一代，保障兒童應有的權利，給孩子幸福滿滿的愛及優質教育環境。

甘秀美說，楊縣長非常重視兒童權益，在孩子們最期待的兒童節推廣CRC兒童權利公約更別具意義，希望大家響應兒童權利公約，落實保護兒童、禁止歧視、守護兒童最佳利益、尊重兒童表達意見的人權!

甘秀美期待透過各方努力，提供新竹縣家庭友善、優質、平價的托育服務，減輕家長經濟負擔，讓縣民願生樂養，共同打造竹縣成為「安心托育下一代」的幸福城市。

照顧過6個孫子、3個孫女的甘秀美提到，看到這麼多可愛寶貝，她相當開心，還告訴大家5月將迎來第4個孫女，照顧孩子沒有什麼秘訣，就是用心陪伴他們成長，雖然很累，可是她樂在其中。

社會處長李國祿指出，為鼓勵生育，致力建置公托資源，縣內已設立1所公設民營托嬰中心及4所公共托育家園，另有4所托嬰中心與1所公共托育家園尚在建置，預計未來收托能量達140人。

在育兒補助方面，新竹縣也提供多項福利，如新生兒營養補助、0到2歲兒童育兒津貼、未滿2歲準公共化托育費用補助供縣民申請，以減輕家長育兒的經濟負擔。

社會處說明，110年8月起至111年7月配合中央政策第一階段提高補助額度，0到2歲兒童育兒津貼調增至每月3500元，第二胎加發500元，第三胎加發1000元。托育費用補助金額調增至公共化每月4000元、準公共化每月7000元，第二胎加發1000元，第三胎以上加發2000元。

111年8月起實施第二階段補助額度調高，0到2歲兒童育兒津貼調增至每月5000元，第二胎加發1000元，第三胎加發2000元。托育費用補助金額調增至公共化每月5500元、準公共化每月8500元，第二胎加發1000元，第三胎以上加發2000元。