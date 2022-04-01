歐股周五開盤低迷。由於歐洲面臨以盧布支付天然氣費用的最後期限，投資人被經濟成長和通膨的陰影所壟罩。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤徘徊在持平，暫升0.66點或0.14%，為456.52點。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)威脅，除非以盧布進行支付，否則將切斷天然氣出口供應。普丁在周四正式簽署法令，此舉可能加劇歐洲大陸的能源吃緊，因為俄羅斯天然氣出口佔歐洲消費量的40%左右。

在美國宣布大量釋出戰備儲油之後，原油價格受衝擊；美國並呼籲石油公司加速鑽探，希望藉此控制油價。自從俄羅斯攻擊烏克蘭以來，油價一度飆升40%，觸及每桶139美元。

雖然烏克蘭東部和南部正承受串攻擊，關於如何結束持續五周戰事的和平談判，也即將恢復舉行。

法國餐飲和食品供應商Sodexo跌5.5%；該公司下調營收成長預期，稱新冠肺炎和烏克蘭戰爭帶來不確定性。