各廠都產能滿載的高爾夫球具代工廠明安(8938)副董事長劉安(日告)在下午舉行法說會時指出，公司積極拓展產能，高爾夫球具及複合材料今明兩年都有新產能開出，將為營運再添動能！近來俄烏戰事使得全球原物價狂飆，他說，可做轉嫁和調整價格對毛利率不會有太大的影響。

明安高爾夫球具越南區今年Q2及明年Q2都有新產能會開出，劉安(日告)指出，新冠疫情已經兩年了，改變很多工作、生活及娛樂項目，後疫情時代民眾打球頻率增加，疫情還要持續多久不知道，就算疫情結束但習以為常的模式並不會立即產生太大的變化，很難再回到過往，對高爾夫球產業明年和往後幾年看法是樂觀的。

至於在複材料方面，明安高雄新設的複合材原料創新研發中心預期今年Q4可望投入生產。明安也積極打造複材全方位技術，切入未來車趨勢，高加值的複合材料的碳纖汽車輪圈產品，目標在2025、2026年年出貨4萬個，2027年出貨目標將達8萬個。明安目前規劃生產的碳纖輪圈包括20吋及21吋兩款，預計在2022年取得StVZO的各項安規認證。

俄烏戰火推升全球原物料價格狂飆，通膨問題又推升工資成本上漲，今年毛利率是否會被侵蝕，劉安(日告)說，公司在這個產業已久，和客戶商量可做轉嫁和調整價格，毛利率不會受太大的影響，現在台幣匯率稍貶也是好消息，公司同樣會回饋給客戶。至於大陸疫情復燃，他則說，公司工廠位於東莞封城僅有數天，現正常營運無影響，上海現在封城更無相關。