北市大天母校區1日傳出案例，確診的大學生沒有誠實疫調，衛生局將依後續調查做出開罰。台北市副市長黃珊珊表示，衛生局第一時間就要求選手全面快篩，當時個案回報陰性，事實上沒有老實快篩，後面不舒服被篩出陽性，「才知道早就是感染者」。

衛生局1日召開記者會說明，黃珊珊指出，第一圈接觸者會強制做精準疫調，而該名個案當時說沒有接觸到選手，所以屬於匡列的第二圈，衛生局要求要進行自主快篩，由領隊統一回報結果，當時個案回報快篩陰性，後來不舒服去醫院篩檢才發現確診陽性。

此外，疫情近日不斷升溫，歌手張惠妹今晚要在小巨蛋開唱，外界擔心萬人演唱會是否成為防疫破口？黃珊珊回應，小巨蛋完全實名制、會員制，這次沒有搖滾區，全都擺成椅子，所以沒有人多混雜的搖滾區，都在自己位子上；避震部分，這次座位下面有墊木板，可以稍微吸震，要記得全程不可脫口罩，飲水要小心快速，洗手間每小時清消，把手、門把會有專人隨時清消。