TIGER CITY購物中心宣布1日提前於下午4時閉店進行大規模消毒作業，以確保環境安全。（業者提供／盧金足台中傳真）

環保局清消確診者足跡到過的場所（台中市政府提供/盧金足台中傳真）

台中市「婚宴群聚案」1日新增一人確診，這名大里區36歲男性（案23645）3月26日參加VVG餐廳婚宴，3月26日至28日期間曾至老虎城ZARA及Sega遊戲城、UNIQLO大魯閣新時代店、大里小彤帽密沾醬雞排、大里早安美之城、廣三SOGO、金典綠園道、南區小園迷你火鍋及家樂福德安店等店，TIGER CITY購物中心表示，配合政府防疫政策，1日提前於下午4時閉店進行大規模消毒作業，以確保環境安全。

衛生局長曾梓展表示，這名案23645確診者，已施打3劑疫苗，無新冠肺炎相關症狀，3月26日參加VVG餐廳婚宴，3月26日至28日期間曾至老虎城ZARA及Sega遊戲城等地。

TIGER CITY購物中心表示，接獲台中市政府公布3月26日、27日有確診足跡，TIGER CITY購物中心一直以來皆有維持例行性消毒作業，並嚴僅落實各項防疫措施。

配合政府防疫政策，TIGER CITY購物中心1日提前於下午4時閉店進行大規模消毒作業，以確保環境安全。

台中老虎城購物中心1日下午4時提前閉店清消，確診者足跡到過的場所，包括廣三SOGO百貨、勤美誠品、金典綠園道，也隨即宣布在1日下午5時，也將提前閉店進行清潔消毒作業，且俟台中市政府勘查通過之後再行復業。

因應確診者曾到訪，業者上緊發條，大魯閣新時代購物中心與該購物中心內的家樂福德安店，昨晚接到市府通知，馬上全面清消，直1日凌晨2時完成，也經市府審查通過，1日上午9時起恢復正式營業，提供消費者安全安心的購物環境。