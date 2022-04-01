中聯資源股份有限公司為全球第一家一次獲頒六張BS 8001最高成熟度等級證書的廠商，繼110年以「轉爐石應用於水泥生料用途」商業模式，通過英國標準協會「BS 8001:2017 循環經濟實施原則」的查證及取得最高成熟度第4等級（Level Optimizing）；於今111年3月再次以六項商業模式，通過BSI之查證，皆取得最高成熟度第4等級（Level Optimizing）。

中聯資源這次查證的六項商業模式有商業模式和開創新價值，分別為1、轉爐石應用於填海造地用途，轉爐石通過環差審查，開創轉爐石應用重要里程碑。2、 水淬爐石應用於營建材料用途，爐石粉、高爐水泥產品已成營建業不可或缺綠色優質材料。3、礦物細料（石灰質細料）應用於水泥生料用途，礦物細料及鐵渣分別為高氧化鈣及氧化鐵產品，異業結盟並助水泥業節能減碳。4鐵渣（煤灰礦泥拌合料）應用於水泥生料用途。5、人造螢石再利用，從晶圓電子廠的氟化鈣污泥轉化為人造螢石，作為煉鋼助熔劑。6鋁製品再利用，煉鋁廠的鋁渣躍昇為煉鋼脫氧升溫劑。

於111年4月1日由 BSI總經理蒲樹盛頒發證書，由中聯資源董事長張鴻昌代表領證，BSI蒲總經理頒證典禮中極力讚揚：「中聯資源今年（111年）同時進行六項BS 8001查證，且六項皆為最高成熟度等級，實屬不易，其中『水淬爐石應用於營建材料用途』更是BSI查證以來，於台灣頒出的第一張滿級分證書」。

中聯資源配合政府「循環經濟」政策及國際「節能減碳」趨勢，積極推動製程副產物資源化工作，且不僅應用於一貫作業煉鋼產業，更進行異業聯盟，將循環經濟版圖擴大至電弧爐煉鋼產業、煉鋁產業、水泥產業、預拌混凝土產業、營建產業及電子科技產業等，藉由各產業副產物之物理、化學及工程特性，適才適所進行加值化、減少天然資源之需求，建立不同產業間之產業鏈，以達最大綜效的「循環經濟」。