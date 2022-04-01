為鼓勵企業營造健康工作環境，協助雇主推動工作環境改善與職場身心健康措施，以提升勞工健康勞動力，勞動部修正「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」，提高補助額度及增加補助項目，擴大協助中小企業打造健康安全的工作環境。

勞動部表示，為協助中小企業改善工作環境，自2014年訂定上開補助要點，以提升事業單位持續改善安全衛生設施之意願，補助項目包括工作場所的噪音振動、通風換氣、溫濕度與人因工程改善，並包括個人防護器具及辦理職場身心健康相關活動之經費補助。

考量去年國內發生多起夜間工作的勞工遭受攻擊，又近年侷限空間作業災害仍時有所聞，為協助中小企業落實對勞工在夜間工作、局限空間作業的危害辨識，及時採取適當的防護措施，今年度特別修正該補助作業要點，將夜間工作及局限空間作業的防護設施納入補助。

此外，為提升中小企業推動整體工作環境改善的意願與成效，本年度除了擴大補助範圍外，同時強化工作環境與製程改善之事前外部專家評估及輔導機制，並提高補助額度，其中工程改善類的補助，如為該輔導計畫之合作推動伙伴，不限於中小企業，且最高補助金額增加50％、來到新臺幣150萬元，職場勞工身心健康促進活動或措施類最高達30萬元。

勞動部呼籲，事業單位多加運用政府補助資源，踴躍提出申請，以打造安全健康的工作環境，維護勞工健康並有助於穩定就業。補助的受理期限至9月30日止，如有相關補助問題，請洽職安署委託的各區勞工健康服務中心諮詢或臨場輔導，免付費專線0800-068580（您要幫，我幫您）。