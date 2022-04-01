為提升市有房地有效利用，避免閒置浪費，北市財政局推出民間活化提案，來推動都市再生動能，民眾可在「台北市市產活化整合平台」查詢提案，不過，北市議員鍾佩玲發現，該平台網上卻顯示「活化標的尚未公開」，質疑財政局未公開公用場地民眾該如何提案，她也發現，財政局4年來僅成功活化7件房地，質疑財政局未積極推動。

為提升市有房地有效利用，以推動都市再生動能，北市財政局將各機關學校經管無公務需求的市有閒置房地，公開徵求民間提案自行修繕利用，民眾只要提出具體公益性回饋規畫構想提案後經評選通過後，只要負擔修繕費、水電費等稅金，不需支付租金，就能活用閒置房產。

對此，鍾佩玲質疑，財政局每年將市有資產活化列為重要的KPI，但自2018年推動以來至今，僅成功推動7個案件，看不出來財政局有什麼具體方案，而財政局不是只是統計單位，應該要協助各局處溝通。

財政局長陳家蓁表示，目前有7處，主要是因為收回市地後，會去評估各機關是否有使用需求，如果沒有才會考量地域性標租等功能，最後才會依民眾提案需求來評估，哪些地方可以做使用。

鍾珮玲痛批，但4年只成功推動7個案子，2018年4件、2019年2件、2020年1件和2021年0件逐年遞減，財政局應積極推動市有資產，且要有具體作為，目前從推動的內容來看很空洞。

北市財政局表示，已辦理5次公告，計有17件市有房地徵求民間提案，並陸續與提案人簽訂契約計11件，目前契約履行中計7件，近期將推出中正區、大安區等處房地；財政局指出，已定期檢視各機關提報閒置市有房地清冊，並督促應依計畫或預定用途盡速規畫使用。