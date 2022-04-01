賑災基金會開設的「烏克蘭難民勸募專戶」今天午夜關閉，目前已經從民間募集新台幣9.3億（約3200萬美元）善款，外交部長吳釗燮今天表示，政府要再擴大捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維雅、愛沙尼亞等5國各100萬美元。

外交部先前已提撥兩波捐款，分別捐贈波蘭1000萬美元，斯洛伐克、捷克、匈牙利各150萬美元，以及立陶宛50萬美元。加上今天宣布的加碼500萬美元，目前台灣政府捐助歐洲國家金額已達2千萬美元，另外仍有1千多萬美元募款餘額，外交部已經開始和國際夥伴等洽談，希望能找出最適合協助烏克蘭的運用方式。

對於烏克蘭政府是否感受到台灣的「善意」？吳釗燮證實，已經從透過不同管道了解到烏克蘭政府對我們的善舉表達感謝之意。

被問到往後是否有機會跟烏克蘭互設辦事處？吳釗燮說，烏克蘭人民還在受難，台灣人民與政府所要做的是盡量協助烏國人民，現在還不是討論這些事情的時候，不過我們希望在互利互惠情況下，能有更多合作關係。