關鍵字：英國政府，香港問題半年報告，中國，治港政策，香港國安法，歪曲事實，混淆視聽，香港事務，中國內政，國際法，國際關係基本準則，強烈譴責，堅決反對

中國外交部發言人趙立堅在1日主持例行記者會，對於英國政府3月31日，發表第50份《香港問題半年報告》，批評中國治港政策，特別是《香港國安法》表示，英方不顧中方嚴正立場，再次發表所謂的《香港問題半年報告》，一如既往地歪曲事實，混淆視聽，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈譴責，堅決反對。

趙立堅稱，香港回歸以來，中方始終堅定不移全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，香港居民依法享有遠遠超出1997年以前的更多權利和自由。《香港國安法》實施以來，國家安全得到維護，法治正義得到伸張，廣大香港居民和外國在港公民的合法權利和自由受到更充分的保障。相信在大陸中央政府全力支持和香港各界人士共同努力下，香港一定能夠保持長期繁榮穩定，繼續鞏固作為國際金融航運貿易中心的地位。任何對《香港國安法》攻擊抹黑，都阻擋不了香港由亂轉治，由治及興的大事。

趙立堅稱，英方企圖通過發表報告操弄BNO，施壓法官離任等手段，擾亂香港人心，這不可能得逞。他還要強調的是，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，也根本不存在所謂歷史責任。英方反覆拿《中英聯合聲明》說事，一年兩度，藉所謂半年報告對香港事務指手畫腳，充當所謂「教師爺」、「複讀機」。這種行徑只會損害英方自身的形象。英方應該正視香港已回歸祖國近25年的現實，放下殖民心態，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要再給中英關係製造麻煩。