國內疫情爆發後，缺工短料問題，讓新竹縣房價持續飆漲，有些建商通知購屋民眾還無法取得使用執照，讓消費者投訴建商意圖解約，再以高價轉售。新竹縣消保官靳邦忠指出，預售屋定型化契約只有消費者可解約，建商沒有權利主張解約，若有建商做解約行為，將依違反消保法開罰！

國內疫情使營建業建築成本增加3成，新竹縣2年前賣1300萬的預售屋，目前都飆到2000萬以上，多要在今年交屋，有的建商因缺工短料無法如期拿到使用執照，以縣府「可自動延長竣工期1年」的公文發通知書給購屋消費者，引發購屋者質疑建商意圖解約，再以高價轉售。

因按預售屋定型化契約應記載及不得記載事項規定，賣方在拿到使用執照6個月內要交屋，如逾期一日要按房地價款的萬分之5，做為買方遲延金。有購屋者以1200萬房子每日遲延金才6000元，1個月18萬元，若建商故意解約轉賣2000萬元，就能淨賺600多萬元。

消保官靳邦忠指出，被投訴的建案竹北市有2件，寶山和湖口各1件，寶山建案還被消費者投訴到行政院，但經過調查後，消費者的疑慮應屬臆測。

靳邦忠說，縣府是針對疫情發生後，申報開工中的建案，無須經由申報程序，得延期峻工期限1年，建照和雜照的建築期限展期，是「行政管理」層面，不代表「民事契約」也要一起調整。

靳邦忠說，若建案延期完工3個月，只有消費者可以解約，這是保障消費者的權利，建商無權解約，如果建商解約即違反預售屋定型化應記載及不得記載事項，依消保法56條之1可以連續處罰，並請被投訴業者陳述意見。

吳姓知名建商說，2年多前在寶山蓋4百多戶預售屋，當時售價1千多萬元，疫情發生後原物料都漲，只能概括承受，完全沒有在房價漲勢中獲利，目前建案結構已完成，因2月以來持續下雨，房子外牆無法貼磁磚，造成使用執照取得延長，因此通知購屋者見諒。

吳姓建商指出，他銷售的預售屋不做換約轉賣，讓人從中逃漏稅，也不可能解約，會配合消保官向同業宣導。