中油桶裝瓦斯凍漲逾1年 4月價格不調整 11:062022/04/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油今天宣布，明天凌晨零時起，4月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整；從去年1月以來，已凍漲逾1年。 中油表示，依液化石油氣計價公式計算結果，4月液化石油氣每公斤應調漲新台幣2.7元，但為配合政府穩定物價措施及減輕民眾負擔，價格不調漲，由中油暫行吸收，加計先前未調足的吸收金額每公斤22.3元，累計吸收金額為每公斤25元，將於日後國際價格跌價時再行回補。（編輯：楊凱翔）1110401 油價續漲 國內線機票4月30日起調漲 中油4月份國內天然氣價格 電業用戶漲10％ #中油 #4月 #液化石油氣 #每公斤 #桶裝瓦斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油價飆 國內線機票平均漲幅4.6％ 13:242022/04/01 財經 後勁勞宅自救會 抗議中油漲租金 04:102022/04/01 地方新聞 國內航空票價4月底漲價 民航局：離島居民不變 14:292022/04/01 生活 油價飆升 國內線機票4月30日起漲4.6％ 04:102022/04/02 生活新聞 苗栗北港鐵馬進香團 揪500人同行 04:102022/04/02 地方新聞 撐不住了！國內線機票4／30起漲4.6％ 12:242022/04/01 生活 愚人節第一槍！ 桃園市議員黃敬平表態參選市長 12:112022/04/01 政治 《期貨》俄烏和平成泡影 4月台指期開盤跌逾百點 09:182022/04/01 財經 苗栗市公所拼規模朝聖 募集北港鐵馬進香團500人 15:282022/04/01 寶島 清明連假交通管制措施 新店警籲用路人配合 21:072022/04/01 生活 12生肖4月運勢詳解 5種人事業大雪崩 恐遇破財危機 10:232022/04/01 運勢 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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