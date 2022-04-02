中油今天宣布，明天凌晨零時起，4月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整；從去年1月以來，已凍漲逾1年。

中油表示，依液化石油氣計價公式計算結果，4月液化石油氣每公斤應調漲新台幣2.7元，但為配合政府穩定物價措施及減輕民眾負擔，價格不調漲，由中油暫行吸收，加計先前未調足的吸收金額每公斤22.3元，累計吸收金額為每公斤25元，將於日後國際價格跌價時再行回補。（編輯：楊凱翔）1110401