聽不懂「類普篩」什麼意思！ 柯文哲：中央常發明第一次看到的名詞

近日中央在基隆推行「類普篩」，台北市長柯文哲1日下午發表個人看法，他認為做不做普篩，得依照當時狀況跟目標來決定，「目前階段是不需要」，也忍不住開酸「中央常常發明我也第一次看到的名詞」，像是先前的校正回歸跟現在的類普篩，都讓他看得一頭霧水。

柯文哲1日在防疫記者會表示，最近在網路看到很多梗圖，還出現類博士、類房東等名稱，但執行普篩其實需要多方評估，當初北農是要快速壓下案例，才建議大規模篩檢，或是已經進入最後清零階段，才會針對區域做普篩，「目前階段不需要」，得按照當時狀況跟目標來決定，沒有標準答案。

此外，桃園市長鄭文燦先前批評柯文哲防疫政策不一。柯文哲回應，不知道鄭文燦是指哪個政策，「我知道他壓力很大啦，我不會跟他計較！」他也提到，南韓過去1個月感染40萬人，坦白說我們現在疫情非常輕微，都還沒爆發，我們要思考如何在疫情跟經濟之間取得平衡，每天少數感染撐著，日本就是個比較好的範例