高樹鄉特色遊具「森林狂想曲」，趕在兒童節前夕完工啟用。（林和生攝）

屏東縣政府近年致力推展一鄉鎮一特色遊具，將原先罐頭遊具改建成特色遊戲場，1日高樹鄉「森林狂想曲」正式啟用，屏東縣長潘孟安跟著學童下場體驗，並邀請民眾在清明連假，不妨將高樹國小特色遊戲場作為旅途第一站，親自感受這座兒童新樂園。

啟用這天，高樹國小特教班學生成為首批體驗者，在玩翹翹板時，眾人興奮尖叫，看見孩子臉上滿滿歡笑，潘孟安感動表示，自縣府團隊推動共融公園後，獲得社區廣大迴響，此處不只成為孩童快樂成長的學習環境，甚至社區鄰里長輩都能一起使用，提供全方位特色遊戲場。

「就是要趕在兒童節前夕送給孩子們當禮物」，潘孟安說，除各特色遊具外，為讓學童更貼近自然，特地在樹屋下打造一座戶外教室「森林小學堂」，藉由舒適愜意的自然環境，引導兒童天馬行空的創意，戶外講台更可進行各式創意教學，不只是老師說，更可提供學生訓練意思表達的舞台。

屏縣府教育處長江國樑指出，高樹特色遊戲場除保留大片高聳綠蔭，讓孩子可以在寬廣空間盡情奔跑外，周邊更設置多元鞦韆組、蹺蹺板及體健設施，以滿足不同年齡層需求。

江國樑還說，一鄉鎮一特色遊戲場建置，除考量在地特色文化與遊戲場結合，並尊重兒童表意權，多次邀請家長、老師、公民團體及當地居民提出意見，透過問卷和小朋友們描繪未來遊戲場輪廓，設計團隊就地方特色元素激發腦力，除考量檢驗法規以合乎安全規定外，更加入新穎巧思，打造獨一無二共融遊戲場。