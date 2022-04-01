苗栗縣竹南君毅中學1日舉行健走及淨灘活動。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南君毅中學1日舉行健走及淨灘活動。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南君毅中學1日舉行健走及淨灘活動。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南君毅中學1日舉行健走及淨灘活動。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮君毅中學為了深化學生對環境保育的體驗，1日特別在竹南龍鳳漁港舉行師生濱海健走及淨灘活動，由國中部8年級及高中職2年級學生及家長、師長、校友共約8百人，清理出大量海灘廢棄物垃圾，讓學生實際體驗實踐環保工作。

健走活動在君毅中學已歷史悠久，早年稱為「行軍」，學生從學校走路至崎頂海水域場，後因交通安全考量而停辦，已成為歷屆校友最懷念學校活動之一，今年的健走及淨灘，是在1日上午舉行，早上8點從學校出發，健走至龍鳳漁港北岸沙灘，來回全長7公里，隨後在北岸沙灘展開淨灘活動。

君毅中學校長林慶旺表示，研究指出，運動不但可以健身、還可以健腦，更能使心情愉悅，情緒穩定，有助於學生學習。因此，校方為鼓勵學生多運動，已連續6年舉辦路跑活動，並結合SH150計畫培養學生運動習慣。不過，今年因應疫情，為免帶口罩路跑不適，改為健走。

健走至龍鳳漁港沙灘後，各班導師將帶領學生進行淨灘活動，每年清出垃圾總量相當可觀，雖然很有成就感，但師生們更希望龍鳳漁港沙灘垃圾可以減量，呼籲大家一起環保愛地球，讓民眾能有良好的休憩環境。