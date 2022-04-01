農委會去年起實施「稻作4選3」政策，2年4個期作中最多可選擇3期水稻申報交公糧，其餘休耕或轉作，今年下半年迫在眉睫，雲林適合種稻的良田多，莿桐鄉、大埤鄉稻農衝擊尤其大，租地耕作者更苦惱，縣府表示積極媒合廠商與農民契作雜糧作物。

稻作4選3政策去年（2021年）上路，今年是第二年，今年下半年面臨一定要休耕或轉作其他作物，否則種出來的稻米無法繳交公糧，只能賣給糧商，國內的稻米產量過剩中。

雲林縣有5萬8000公頃優良農地，不少老農仰賴種稻為生，也有年輕人租地種稻以達經濟規模，農委會的稻作4選3政策對縣內產稻量最大的大埤鄉、西螺鎮、莿桐鄉衝擊尤其大。

縣議員鍾明馨表示，莿桐鄉位於濁水溪畔很適合種稻，自古迄今品質非常好，縣府應爭取優良產稻區排除在4選3政策之外，或比照黃金廊道加碼補貼方式，協助適合產稻區的農民轉型。

他說，農民向他陳情租地種稻者繳1年租金，休耕補助卻是地主領；若改產銷履歷耕作可免於4選3政策限制，但租地者要取得土地謄本非常困難，這些問題農政單位並未思考。

農業處代理處長蔡耿宇表示，雲林縣大部分鄉鎮稻作都是1年2穫，本縣產稻量最大的大埤鄉甚至種到1年3穫，受政策衝擊頗大，縣府已媒合雜糧廠商與大埤鄉稻農契作大豆100公頃保價收購，今年就會有一期轉作大豆。

蔡耿宇說，受到航運問題以及國際漲價影響，目前進口大豆的價格比國產大豆高，許多大豆加工業者都尋求試用本土大豆的可行性，雲林縣一知名的植物肉廠商現也與四湖鄉農民保價契作大豆，縣府也持續尋找可以合作的廠商。

他表示，彰化也遭遇4選3問題尋求轉作小麥，明年雲林縣也會推廣轉作硬質玉米（飼料玉米）。