打龜號「第一視角」震撼片曝光！ 網嗨翻：像子彈一樣快

廖老大斥資500萬打造「打龜號」確定6日在台中梧棲高美濕地的風車大道開戰，誓言打破杰尼龜零四紀錄，今日測試影片再度公開，車手在駕駛座的第一視角曝光，過程發出令人血脈賁張的引擎聲浪，目前0到100最佳成績是2.16秒，廖老大也曝光勝負關鍵在「前100公尺」，因為200至400公尺要追趕上不容易。

YouTube頻道「丸賞攝影紀錄」今日再度曝光打龜號「0～1測試最終版，彈射測試」，影片中由車手郭國信擔任測試員，他帥氣穿上賽車服與戴上安全帽後，坐上打龜號的駕駛座，接著就直接上路奔馳測試，場地旁還有大批民眾拿著手機拍照，駕駛的第一視角也隨之曝光。

「打龜號」今日測試影片再度公開，車手在駕駛座的第一視角曝光，過程發出令人血脈賁張的引擎聲浪。（翻攝自YouTube頻道「丸賞攝影紀錄

廖老大說，勝負關鍵在第100公尺，起跑線上，有的車引擎還在加速，有的車已經衝出去，落後的車要在200至400公尺之內的距離追趕上不容易，因此打龜號有1100匹馬力；不少網友看到影片留言喊「這車內起步聲有夠帥，炸一波」、「國信哥帥慘了！讚啦」、「聲浪感覺好嗨，帥爆了」。

這場賽事起於大陸網紅「HG杰爺」嗆台灣沒快車，廖志賢為此斥資500萬元打造「打龜號」， 3月17日在彰化進行0到100公尺直線加速測試，跑出2.16秒。原本測試場地打算商借麗寶賽車場，但廖的團隊認為該處不太適合，立法委員莊競程說，獲悉此事後及邀集台中市議員江肇國、曾朝榮會勘，並連繫交通部及台中港務公司，終於在3月30日獲得對方發函同意租借台中港環港北路（風車大道），將於4月6日進行0至400公尺賽車直線加速拍攝。