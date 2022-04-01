近來屢屢傳出超商夜間工作遭攻擊，甚至還有店員因此死亡，勞動部職安署近期修正「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」，除了提高補助額度外，也把夜間工作、侷限空間作業等納入補助範圍，而夜間工作可以申請如隔離板、警報系統，甚至是如電擊棒等防衛設備。

據統計，該補助從2014年就啟動，近3年共有244家申請補助。勞動部職安署組長張國明表示，由於近日接連發生多起夜間工作勞工遭攻擊，且近年侷限空間職災每年也有近4至5件發生、造成7至8人死亡，因此新增補助項目。

張國明說，今年編列2000萬元預算、推測會有100家申請，補助的項目包括工作環境製程設施改善、危害性作業防護設施或器具及職場勞工身心健康促進活動或措施等。

張國明提醒，若雇主有意申請，則應透過健康服務中心評估，如服務業的夜間工作者可以申請如警報系統、物理性屏障、防身工具等均可以。