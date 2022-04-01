俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到西方大規模制裁，網傳俄國將反制裁台灣，關閉台灣駐莫斯科代表處等消息，莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處代表梅捷列夫（Yury Metelev）（中）1日出席台灣藝術家白魚的畫展開幕時表示，據他所知雙方代表處均正常運作，雖然近期俄羅斯發布的「不友善國家」名單中台灣也入列，他表示「相信是短期內的，雙方都會找其他管道交流」（張鎧乙攝）

俄烏戰爭月逾，國際話題延燒，網傳俄羅斯將反制裁台灣，關閉台灣駐莫斯科代表處等消息，今（1）日俄羅斯駐台代表梅杰廖夫（Yury Metelev）出席台灣藝術家白魚的畫展開幕時表示，據他所知雙方代表處均正常運作，雖然近期俄羅斯發布的「不友善國家」名單中台灣也入列，他表示：「相信是短期內的，雙方都會找其他管道交流。」

網傳「俄羅斯傳出反制裁台灣」、「關閉代表處」、「沒收台灣金控銀行股票與債券」、「禁止台灣航空器飛過俄羅斯」等訊息，經查證駐外單位仍正常運作，也無所謂沒收台灣購買的政府債券的說法，並強調俄、台不論在經濟、文化上的交流仍持續並尊重市場。「也許近期有一些議題，但相信都是短暫的」。

梅杰廖夫今日出席白魚（林伯禧）於台北晶華酒店的畫展開幕活動時，他也表示白魚的作品是跨國界的，「像個宇宙，其中有很深的中華文化和歷史，因此他不只是藝術家更是文化大使」，表示透過白魚「無國界」的作品，讓各國人都能齊聚一堂，拋掉不同的成見。