台中市警局長室在臉書官網公布成立警貓隊訊息，連表情凶狠的獵豹也來應徵。（翻攝自臉書TCPB 局長室）

台中市政府警察局今(1)日在臉書官網「TCPB 局長室」上PO文，表示將成立TCPB警貓隊，並羅列成立原因、招募資訊、以及報名方式，甚至還提供優渥的待遇；貼文一出，眾多「奴才」紛紛將家中的「貓主子」PO上照片報名，還引來大咖「豹警」來應徵。

今(1)日台中市警察局局長室在官方臉書「TCPB 局長室」，發布一則重磅訊息將成立「TCPB警貓隊」，在貼文上寫下，「在『今天』這個『特別』日子，即將成立TCPB警貓隊，今天釋出相關招募資訊，有職缺、應聘資格、待遇等，希望有志之喵加入我們，一同打擊犯罪，維護治安」。

工作環境除供3餐、住宿外，還有專人溫床。（翻攝自臉書TCPB 局長室）

儲備幹部會用肉掌章代替簽章。（翻攝自臉書TCPB 局長室）

官網還特別寫下成立原因，「貓貓強大的夜視及動態視力，夜晚執勤的最強利器」、「一雙幽悠發亮的貓眼，彷彿看透一切，直達你的靈魂深處」、「黑夜出門太危險了，帶上這隻警貓吧！」。

小編還認真寫下招募資訊，列出招募日期2022/04/01-04/01；招募不限貓數；待遇有肉泥若干條，三節獎金罐罐，甚至年終還加烤雞；至於貓貓資格則是品種、毛色、性別不拘，無經驗可；報名資格還很簡單，採網路面試，備妥簡歷及全身照，在此貼文留言處留言即可，最後「TCPB 局長室」還提到若4/1後仍無收到錄取通知，是正常情況。

「TCPB 局長室」這則貼文一出，引起大批網友留言，還引來大咖「動物星球頻道」上傳一張獵豹圖片詢問「可以豹警處理嗎」；還有網友放上獅子圖片，「TCPB 局長室」則有趣的回應「我們缺資訊工程『獅』」；其他奴才網友也紛紛將家中的「貓主子」照片PO在留言處，表示已經穿好制服，隨時可以上工。

貓貓值班不是在睡覺，而是用心感受任何風吹草動。（翻攝自臉書TCPB 局長室）

優渥的待遇除了肉泥、罐罐，年終還有烤雞。（翻攝自臉書TCPB 局長室）