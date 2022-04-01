台中市政府警察局今(1)日在臉書官網「TCPB 局長室」上PO文，表示將成立TCPB警貓隊，並羅列成立原因、招募資訊、以及報名方式，甚至還提供優渥的待遇；貼文一出，眾多「奴才」紛紛將家中的「貓主子」PO上照片報名，還引來大咖「豹警」來應徵。
今(1)日台中市警察局局長室在官方臉書「TCPB 局長室」，發布一則重磅訊息將成立「TCPB警貓隊」，在貼文上寫下，「在『今天』這個『特別』日子，即將成立TCPB警貓隊，今天釋出相關招募資訊，有職缺、應聘資格、待遇等，希望有志之喵加入我們，一同打擊犯罪，維護治安」。
官網還特別寫下成立原因，「貓貓強大的夜視及動態視力，夜晚執勤的最強利器」、「一雙幽悠發亮的貓眼，彷彿看透一切，直達你的靈魂深處」、「黑夜出門太危險了，帶上這隻警貓吧！」。
小編還認真寫下招募資訊，列出招募日期2022/04/01-04/01；招募不限貓數；待遇有肉泥若干條，三節獎金罐罐，甚至年終還加烤雞；至於貓貓資格則是品種、毛色、性別不拘，無經驗可；報名資格還很簡單，採網路面試，備妥簡歷及全身照，在此貼文留言處留言即可，最後「TCPB 局長室」還提到若4/1後仍無收到錄取通知，是正常情況。
「TCPB 局長室」這則貼文一出，引起大批網友留言，還引來大咖「動物星球頻道」上傳一張獵豹圖片詢問「可以豹警處理嗎」；還有網友放上獅子圖片，「TCPB 局長室」則有趣的回應「我們缺資訊工程『獅』」；其他奴才網友也紛紛將家中的「貓主子」照片PO在留言處，表示已經穿好制服，隨時可以上工。
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