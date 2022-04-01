日盛投信1日表示，俄烏戰爭和緩逐漸帶動國際股市收復戰爭失土，支撐台股短期市場氣氛，3月美股則是集體上漲，道指漲2.32％，標普500指數漲3.58％，那指漲3.41％。台灣製造業PMI2022年3月經季節調整後已連續21個月呈現擴張，台灣製造業者仍樂觀看待未來景氣，企業獲利仍在高檔，2022年預期成長5~10％，台股長多趨勢未變。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，時序進入第二季，現階段台股本益比低於13倍，為過去10年歷史區間下緣，加上今年第一季台股下跌2.9％，幅度小於國際主要股市的-5％~-13％，高殖利率提供下檔保護，投資價值浮現。預期戰爭以及通膨等利空將隨時間逐漸淡化，台股有機會跟隨強勁的企業獲利及營運展望上攻。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，台股現階段評價相較其他市場更具吸引力，加上台股獲利持續創高，靜待利空出盡後，台股有機會回到正向軌道，逢低可把握布局時機。此外，雖然俄烏戰爭逐步往和緩方向發展，惟油價與通膨議題仍是需要持續關注議題。