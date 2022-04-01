富邦投信4月1日發布富邦科技（0052）ETF收益分配期前公告，4月預計配息金額分別為每單位新台幣10.19元，依4/1收盤價126.1元計，換算的配息率約8.08％，投資人最晚只要在4月19日前持有或買進，皆可參與本次配息。富邦投信指出，股價的表現最終是公司獲利能力的展現，台廠去年繳出亮眼財報外，又以科技產業更為出眾，因此要能充分掌握台股成長動能，搭上股市上漲浪潮，台灣科技股即是不容錯過遺漏的投資焦點。而隨著去年多家科技公司繳出創新高的獲利，股價表現也頻頻創高，富邦科技（0052）ETF追蹤的臺灣資訊科技指數，表現也不遑多讓，2021年全年成長了20.38％。

富邦科技（0052）ETF透過一年4次滾動調整，高效率篩選台股優質電子股，完整掌握台股核心產業，並以台積電為最大持股，目前持有比例近6成，因此又有小台積電之稱。今年的年度配息將於4月發放，相較於ETF最大持股台積電的2％殖利率，富邦科技（0052）ETF今年的配息率有望創下歷史配息紀錄。

根據富邦投信4/1發布之公告，4月20日將除息的ETF包括富邦科技（0052）ETF、富邦臺灣中小（00733）ETF及富邦美國特別股（00717）ETF，參與除息的最後買進日為4月19日前，配息發放日則是5月24日。惟實際配息金額及配息率，仍須依4月15日實際配息金額之公告為準。富邦投信也提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率並不代表ETF的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至有單次配息率衝高的情形。