台灣今日本土確診新增104例個案遍及9縣市！衛生局指出，其中一名確診者3月30日下午15時30分到15時45分，曾到過台中市沙鹿區鎮政路的黃昏市場購物；因附近是高級住宅區及區公所和學校等人口密集區，引起足跡附近店家及居民緊張，相關單位將加強環境消毒。
衛生局表示，這名尚無案號的確診民眾，於3月30日下午3點半至3點45分，曾到沙鹿區鎮政路的黃昏市場購物，前後停留約僅15分鐘；因附近是高級住宅區、行政區及學校等，引起各界的恐慌，相關單位將加強周邊環境設施清潔與消毒工作，避免疫情蔓延。
台灣今日本土確診新增104例個案遍及9縣市！衛生局指出，其中一名確診者3月30日下午15時30分到15時45分，曾到過台中市沙鹿區鎮政路的黃昏市場購物；因附近是高級住宅區及區公所和學校等人口密集區，引起足跡附近店家及居民緊張，相關單位將加強環境消毒。
衛生局表示，這名尚無案號的確診民眾，於3月30日下午3點半至3點45分，曾到沙鹿區鎮政路的黃昏市場購物，前後停留約僅15分鐘；因附近是高級住宅區、行政區及學校等，引起各界的恐慌，相關單位將加強周邊環境設施清潔與消毒工作，避免疫情蔓延。
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