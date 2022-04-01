嘉義地檢署員工團購老林種植的敏豆。（更保會嘉義分會提供／廖素慧嘉市傳真）

5旬林姓男子因犯案入監多年，去年8月假釋出獄後，對生計茫然，想到鄉下老家有一塊田荒蕪已久，在嘉義地檢署更生保護會輔導之下，獲貸款25萬元開始種田人生，受到女兒的鼓勵，他也惕勵自己用雙手重拾家庭天倫之樂。

林男年少輕狂，犯下竊盜等案件入獄服刑多年，去年8月間重返社會已是從「小林」變成50多歲「老林」了，與社會長期脫節，對前途茫然，想回嘉義偏鄉老家陪伴年邁老父親，又苦惱無一技之長得以為生，與女兒及親人商量後決定用老家3分多的農地來種田。

老林向更生保護會嘉義分會諮詢務農創業，嘉義分會人員協助寫計畫書，申請更保會的貸款，更保人員實地考察、透過老林的親人觀察他的生活作息、務農態度等，以及女兒也願意當老林的保證人，最後核定25萬元貸款金額，幫助他務農種敏豆。

更保會嘉義分會主委黃俊森偕同督導吳國安等人定期探視老林耕作狀況，吳國安說，更保會的審核機制嚴謹，核貸金額最多80萬元，希望老林善用這筆貸款，積極地自立更生。

老林嘗試種敏豆，不噴灑農藥，因而敏豆的賣相不佳，被果菜市場行口退貨，老林情緒低落，也煩惱沒有收入，嘉義地檢署檢察長張曉雯獲悉，揪署內同仁團購了170斤敏豆，讓老林不再愁眉不展。

吳國安說，老林種的敏豆比一般市售敏豆來得小條，但炒起來清甜，不噴農藥，吃起來安心。

老林獲得肯定後，再接再勵種植大黃瓜，勉勵自己種出好吃又能吃得安心的大黃瓜來回報大家，並期待能得到老父親及女兒們的掌聲，重拾天倫之樂。