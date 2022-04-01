台南市長黃偉哲（招牌旁深藍夾克者）、鄭南榕女兒鄭竹梅（左一）、湯德章義子湯聰模（輪椅者）與前行政院副院長葉菊蘭（右二）、鄭南榕基金會董事長許景河（右一）一起站在湯德章大道1號門牌前合影。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲1日在台南市言論自由日系列活動上，宣示將位在中正路1號的台灣文學館，更名為「湯德章大道1號」引起拋出「去蔣化」風向球的猜測，台南市民政局澄清，道路更名需經法定數量的附近住戶同意才得變動，台文館目前正確地址仍為中正路1號。

台南市在2012年定4月7日為言論自由日，2014年將台南市政府前的東哲街與西哲街改為南榕大道，今年為台南定名言論自由日的第10年，2月時已有人發起將中正路東小段易名為湯章大道。

黃偉哲1日參加言論自由日揭牌活動，泛綠陣營皆出席參加，前行政院副院長葉菊蘭也到場，與黃偉哲互動頻繁。

黃偉哲宣示位在中正路上的台文館更址為湯德章大道1號，並公布日式麻葉圖騰的門牌，他表示，台文館成為湯德章大道1號，是追求民主自由與正義，一步一腳印進行。隨即被認為是拋出道路去蔣化的風向球，認為未來整條中正路可能易名改為湯德章大道。

黃偉哲的宣示，台南市民政局卻不敢背書，台南市民政局副局長吳明熙解釋，根據法條，道路更名需經過包括兩旁巷弄內的5分之1住戶同意，才能送交民政局審核，即使核可，需再經過第2階段，由3分之2戶長書面同意，才得變更，目前這些都尚未進行，台文館實際上地址仍為中正路1號。