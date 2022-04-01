疫情嚴峻 新北熊猴森海世界水樂園開幕延期 17:252022/04/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情嚴峻 新北熊猴森海世界水樂園開幕延期。（新北市水利局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以台灣海洋生物為主題的新北熊猴森「海世界水樂園」本來預計在3日開幕啟用，但因為疫情影響，新北市高灘處傍晚表示，將延後開放，3日行程取消。 時尚藝術季AR走秀 翻轉漁港 疫情升溫逢「水樂園」開幕 衛生局：呼籲民眾保護自己 #熊猴 #新北 #水樂園 #疫情嚴峻 #森海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸景氣收縮 上海封控恐加劇困局 04:102022/04/01 產業財經 新北單日暴增40例 侯友宜曝確診者狀況 15:452022/04/01 生活 A8長庚生活圈絕版千坪基地 「豐邑氧森」低密度宜居環境 08:002022/04/01 財經 上海商銀香港聯貸踩雷 2月國銀逾放 激增62億 04:102022/04/01 金融．稅務 名軒海樂地 挺年輕人買房 04:102022/04/01 投資理財 坦承防疫不到位 上海官方致歉 04:102022/04/01 產業財經 新北桃園重災區 昨晚再爆7例 04:102022/04/01 生活新聞 迎接建城400年 赤嵌樓時隔28年再修復 04:102022/04/01 地方新聞 玉山銀海外布局 再添兩據點 04:102022/04/01 金融．稅務 張蘭直播為汪小菲抱不平 背景樂播《海闊天空》 疑吐心聲：受盡委屈 13:012022/04/01 娛樂 T1聯盟》上山下海挺海神 最終主題周結合玉山銀行 15:112022/04/01 體育 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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