苗栗縣政府對竹南火車站清消。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府對苑裡火車站清消。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

桃園某大學學生1日被檢出確診，苗栗縣政府衛生局疫調發現，該名學生家住苗栗縣苑裡鎮，但平日都在桃園市大學生活及就讀，3月25日曾經搭火車返家，經由竹南火車站轉搭區間車回苑裡家中，27日再搭火車返校，苗栗縣府防疫團隊已對足跡涉及場所完成清消作業。

苗栗縣衛生局公布這名大學生疫調足跡為，3月25日於中壢搭區間車1197車次，15：20分到竹南，再於竹南轉搭區間車2541車次16：40分返回苑裡，當天晚上及3月26日皆在家未外出，3月27日早上，與家人共同駕車到外縣市購物，當日下午3點返家後，搭莒光號554車次18：15分返回中壢。

縣府依據感染風險評估後，共匡列7位同住家人進行採檢後，匡列居家隔離，目前7位接觸者PCR採檢報告皆為陰性，所涉及公共場所足跡已完成清消，請鄉親安心、放心。

衛生局籲請鄉親若與確診者有足跡重疊者，可於1日晚上5時至9時及2日上午8時30分至中午12時30分，至苑裡李綜合醫院進行免費PCR採檢。

縣長徐耀昌表示，清明連假在即，呼籲大眾防疫不鬆懈，舉辦或參加宴席則不得逐桌敬酒、敬茶，也就是當離開座位之後，務必把口罩戴起來，如果一定要敬茶敬酒，務必要在台上，並維持社交距離。民眾要到相關特定娛樂場所，一定要打滿三劑疫苗，並出示證明以備查核，也務必要做實聯制登記。