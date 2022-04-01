台灣證券交易所統計本國上市公司及第一上市公司（不包含中福、樂士、台開及互億）2021年財報，全體上市公司總營業收入38兆2,408億元，年成長5兆1,594億元，增幅15.60％；總稅前淨利5兆237億元，年成長2兆1,369億元，增幅74.03％，營收、獲利再創史上新高。

本國上市公司2021年稅前淨利4兆9,114億元，年成長2兆1,017億元，增幅74.80％。第一上市公司稅前淨利1,123億元，年成長352億元，增幅45.65％。

獲利成長產業主要為航運業、半導體業及金融保險業，航運股成為獲利成長王，主要塞港惡化造成運能供給吃緊，另外，終端銷售仍持續成長，供需失衡使運價維持高檔。半導體業受惠疫情加速數位轉型，5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利。金融保險業則因資本市場熱絡及授信餘額增加，帶動獲利成長。

第一上市公司來自航運、融資服務、半導體及貿易百貨等產業業務需求成長，推升KY公司獲利續創佳績。

獲利衰退產業主要為水泥工業、食品工業及觀光事業。水泥工業主因煤價上漲侵蝕毛利，另外，大陸實施能耗雙控及限電使出貨量減，導致獲利衰退。食品工業及觀光事業則受本土疫情衝擊，獲利不如預期。