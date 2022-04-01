美股三大指數隔夜疲弱，港股周五低開303點，然在美指期和內地股市走高之下，港股跌勢緩步收窄，收盤最後兩三分鐘轉為上漲。

周五香港恆生指數收漲42.70點或0.19%，為22039.55點。國企股(H股)升11.27點或0.15%，為7537.16點。

科技指數仍下挫0.74%。阿里巴巴跌2.14%，京東跌2.14%，百度跌4.45%，快手跌1.48%。

煤炭股大漲4.5%，為表現最好的板塊。

中資券商股升，廣發證券升5.2%，中信建投升3.5%，中金升2.75%。

港口運輸股上揚，太平洋航運升5.2%，中遠海控升9.8%。

地產開發商萬科升7.0%，報18.98港元。萬科公布上季核心獲利跌44%，表現劣於預期。瑞信稱萬科最糟的時刻已過，公司仍持有大量現金，雖然調降目標價至22.43港元，但維持跑贏大市的評級。

萬科旗下的萬物雲也在今日提交港股IPO申請書，萬科持股63%。