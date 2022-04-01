對於蔣萬安就臺北市的發展規畫，提出一個比較具體的輪廓方向，中華人權協會策略長陳建宏指出，實踐過程需要強大的魄力與毅力，才能讓臺北脫胎換骨，再展風華！也期盼為沉寂已久的臺北注入嶄新的生命活水！

中華人權協會策略長陳建宏表示，臺北市是首善之區，理應擁有世界一流且安全的美學建築與道路設計，只因開發時間較早，且更新速度緩慢，以致遊客一站上101大樓的觀景台眺望，便會看到歷經歲月風霜的老舊民宅遍布大街小巷。

陳建宏認為，無奈的是，因都更政策的各種限制，以及政府對都更態度的搖擺不定、決心不足，以致早該翻新的城市面貌，一再地被拖延。目前，多數臺北老屋建材已過使用年限，市民的居住安全令人憂心。

對於蔣萬安所言：「都更速度代表一個城市進步速度」，更深信「市長的用心可以贏得市民與企業留在臺北的決心」，陳建宏表示認同，唯有積極且有效率地推動都市更新，並進一步帶動市容、交通的整體改善，才能重新調整臺北的體質、加速城市的新陳代謝，為市民的生活及各產業的發展，提供一個良好且舒適的環境。

陳建宏分析，如何能讓人才與企業留在臺北市？蔣萬安所提出的解方，正是他的「矽谷經驗」，簡單來說，過去臺北市政以社會管理為主，之後隨經濟起飛，轉型成經濟建設型政府，然而當前發展趨近飽和，地方政府應再轉型成服務型政府，以市民為中心，提供最完善的服務，並解決流程問題，回饋使用者良好的體驗，讓市民感受到優質的服務，以此方式獲得「回流」。筆者認為，若能配合都市更新政策的具體落實，絕對能讓臺北市發生磁吸效應的變化，只是市政轉型並非一蹴可幾，需要一個高效率、高執行率的團隊，才容易成功，此外，掌舵者要如何將「外國經驗」與「在地習慣」巧妙融合？亦是決定轉型成功與否的重要關鍵之一，必須讓市民進一步地理解。

不久前，媒體對六都市政滿意度進行調查，臺北高房價是民怨之首，而人口7年間出走21萬人，更被各界揶揄是「脫北者」，更遑論現有的3成市民還想移居外縣市，比例大幅領先其他五都。

陳建宏直言，昔日臺北人引以為傲的「幸福感」及「光榮感」，竟在六都敬陪末座，如此窘境，不僅是臺北市民心中的苦，更是落腳臺北產業的痛，若不積極改變，幾年之後，臺北恐將淪為二線城市。

陳建宏最後提到，蔣萬安提出打造「大型新創實驗場域」，讓新創產品透過政策落實在各生活角落的概念，則是臺灣從未有過的城市經營概念，是否能為沉寂已久的臺北注入嶄新的生命活水？身為臺北市民，他由衷期盼！