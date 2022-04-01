現場畫面曝光！電塔倒塌釀高鐵大停電 台電回應了 17:152022/04/01 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高壓電塔倒塌，釀高鐵大停電，台電已派員處理。（圖／台電提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高壓電塔倒塌，釀高鐵大停電，台電已派員處理。（圖／台電提供） 針對今(1)日下午高鐵左營站傳出停電，台電表示，15時39分由於水泥廠拆除廠房，其水泥儲倉撞擊電塔造成電塔倒塌，使69kV高壓線路(社武華榮東南線)發生跳脫，造成附近變電所發生壓降。本次事故造成2戶停電，以及部分用戶發生壓降，系統供電正常。 台電說明，由於電塔倒塌進一步影響高鐵線路，目前台電已派員前往處理中。 303大停電後台電提千億強化電網 要花10年六面向著手 士林捷運站一帶晚間無預警停電 台電曝原因 #電塔 #台電 #高鐵 #停電 #倒塌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 又停電！ 變壓器故障 基隆廟口36戶無電可用 13:452022/04/01 生活 疫情擾大潭8號機 經部有備案 04:102022/04/01 金融．稅務 蔡英文才保證「全力穩定供電」士林又停電 網友炸了 10:132022/03/31 政治 高雄早晚都停電！左營400戶摸黑3小時 台電緊急說明 22:392022/03/30 生活 淨零碳排 半導體未來最大挑戰 台積劉德音：樂見將氫能納入 04:102022/03/31 財經要聞 台塑將砸7.2億 補助員工買電動機車 04:102022/03/31 財經要聞 台積電高雄「設廠土地」環保局驗證通過 16:152022/04/01 區域情報-高雄 高鐵勞資協商突破！ 工會勞教課程可放1天公假 11:242022/03/31 生活 他見電線桿有「鳥媽媽孵蛋」超怕停電急問1句 網全笑翻 15:492022/04/01 財經 歷經6年協商 高鐵勞資首度簽訂團體協約 11:572022/03/31 財經 核二冷卻水水質未符合規範 停機處理中 09:082022/04/01 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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