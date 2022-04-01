高壓電塔倒塌，釀高鐵大停電，台電已派員處理。（圖／台電提供）

針對今(1)日下午高鐵左營站傳出停電，台電表示，15時39分由於水泥廠拆除廠房，其水泥儲倉撞擊電塔造成電塔倒塌，使69kV高壓線路(社武華榮東南線)發生跳脫，造成附近變電所發生壓降。本次事故造成2戶停電，以及部分用戶發生壓降，系統供電正常。

台電說明，由於電塔倒塌進一步影響高鐵線路，目前台電已派員前往處理中。