北寮國小由玉井國小中央廚房供餐，學童1日也一起吃牛排餐。(北寮國小提供／劉秀芬台南傳真)

台南玉井區玉井國小學童4月1日很幸福，午餐吃豬排、牛排，還由老師將吱吱作響鐵盤親自端上桌，附近由玉井國小中央廚房提供午餐的南化區北寮國小等4所學校，小朋友也一起享用牛排、豬排大餐，提前度過快樂兒童節。

玉井國小表示，14年前開始，前校長林保良為了讓學童度過不一樣的兒童節，找夜市牛排攤販進駐校園，現場煮牛排讓小朋友品嘗，同時教導小朋友學習西餐禮儀。

兒童節吃牛排成為玉井國小傳統，雖然中間有中斷幾次，改辦其他活動，現任校長江隆安說，在學生及家長期盼下，2017年恢復辦理。玉井國小教務處表示，牛排大餐一客不便宜，紅茶、濃湯喝到飽，小朋友都非常期待，一個月前就開始詢問今年是否有牛排大餐。

由玉井國小供餐的玉井層林國小、南化北寮國小、大內二溪國小、大內國小頭社分校，學童們3月31日、4月1日兩天也分批品嘗了豬排、牛排大餐。北寮國小校長張鴻祺表示，雖然牛排大餐是以盒裝方式送來學校，小朋友還是非常開心。

江隆安表示，山區許多學童來自單親家庭、隔代教養與外配家庭，很多人從來沒吃過牛排，尤其是低年級小朋友特別期待；吃過很多次的高年級同學，也很喜歡大家一起到體育館吃牛排的歡樂氣氛。老師們怕小朋友被鐵板燙傷，與學校志工一起幫忙上菜，還要幫低年級小朋友切割肉塊。

江隆安說，為了鼓勵小朋友多閱讀、多運動，希望小朋友每天要跳繩50下，跑操場兩圈、閱讀1篇文章，並做成紀錄，到兒童節時才能享用牛排餐，雖然沒有硬性規定，小朋友還是自動自發實行，不過現場也有小朋友頑皮的說，還沒完成，會趕快補做。