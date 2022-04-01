外送平台的興起，讓不少人紛紛兼職當起外送員，轉正職的人也越來越多。有外送員透露，昨天中午到一間便當店取餐，結果老闆竟要求她幫忙送餐到6公里外的地方，並聲稱會給她50元，讓她相當傻眼，網友看了也氣憤直呼，「第一次看到這麼誇張的」。

一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文提到，昨（3月31日）中午時段到一間便當店取餐，原本拿了自己的單號就要離開，老闆卻突然把她攔住，並指著桌上10人份的餐盒和湯，說道「我這個客人給妳送，在某科學園區，妳應該順路。」

聽完她尷尬回絕，並再三強調真的不順路，不料老闆竟搖頭回應，「我會給妳50元外送費欸，現在外送員都不能吃苦」，讓她相當無奈。她也透露，便當店距離老闆指定的地點有6公里遠，騎車要花15分鐘左右，真的沒辦法幫忙。

貼文一出，不少網友紛紛回應，「第一次看到這麼誇張的」、「看來是慣犯，而且是吃米不知道米價的慣犯」、「沒人手就不要接外送，接了請別人幫送還只給50元，真的傻眼」、「那我給老闆50元，老闆自己送」、「就說不順路了，跟能不能吃苦有什麼關係啊」、「想硬拗卻拗不到就反過來貶低別人」。

有過相同經歷的同行也分享，「有次接到一個便當店老闆的電話，要我12點到下午1點去他那邊幫他送便當到醫院，給100元加一個便當，當時直接拒絕他」、「之前送餐遇到一個人妻也叫我順路幫買飲料，起碼要買10幾杯，但對方只給60元，直接拒絕」。