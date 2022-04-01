烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文表示，肺炎引起的肋膜炎，當下需盡速處理治療，嚴重時會呼吸困難，甚至敗血症死亡，不可不慎。（烏日林新醫院提供／盧金足台中傳真）

台中市一名52歲劉先生，身體健康無異樣，常雲林、台中兩地負責工程建設，沒想到施打新冠肺炎疫苗莫德納第3劑追加劑，打完疫苗後兩天，感覺到右側胸痛，忍了五天劇烈疼痛就醫，醫生確診為嚴重肋膜炎，反覆發高燒抽胸水，插肋膜腔引流管，接受胸腔手術，再住進加護病房，所幸最後化險為夷，順利出院。

這次的恐怖經歷讓劉先生不禁懷疑，前兩劑新冠肺炎疫苗都沒有副作用，是否因為打第三劑疫苗的關係引發的嗎？他心有餘悸地分享，一開始出現右側胸痛，但並不以為意，以為是莫德納疫苗的副作用。

但「胸痛像是被車子輾壓過的感覺」，他心想應該是施打疫苗後的副作用，先在附近診所拿止痛藥，胸痛仍沒有改善，持續忍耐到第5天，劉先生受不了疼痛加劇，開始擔心會不會是心肌炎，於是至烏日林新醫院檢查。

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文表示，劉先生在心臟內科檢查後一切正常，並無心肌炎與心包膜炎；胸部X光畫面卻發現，在右下肺野看到霧茫茫的一片毛玻璃影像，立刻轉診至胸腔內科門診。

許人文看出端倪，立刻幫他安排胸部超音波掃描，發現右下肺有一片實質化的肺炎合併肋膜積水，而且這積水在超音波的顯影下，產生纖維雜質物在裡面飄動，代表惡化成複雜性肋膜積水，甚至產生膿胸。

許人文緊急使用超音波導引，將肺部骯髒的肋膜積水用空針抽出化驗，並安排病人住院施打抗生素治療。

由於肋膜炎前期會不斷地產生大量積水，需要放置引流管，用溶解劑將這些纖維雜質溶解掉，以利肋膜積水排出，要是無法順利引流，勢必要請胸腔外科醫師進行手術，使用胸腔鏡將這些膿胸的間隔打破，把肋膜腔清理乾淨，這樣抗生素才能夠發揮療效，達到復原程度。

肋膜炎最常見的原因，主要是肺炎所引起，肋膜炎的症狀和心肌炎有些許的不同，心肌炎的疼痛較多發生在胸口中間，或者是左側胸部，很少發生在右胸。

肋膜炎的疼痛跟呼吸起伏的動作有相關，隨著呼吸的動作會引發胸痛，這些症狀可以讓民眾先自我做判別。

許人文呼籲，肺炎引起的肋膜炎，當下需盡速處理治療，嚴重時會呼吸困難，甚至敗血症死亡，不可不慎，若有疑問一定要趕快到醫院做詳細檢查。