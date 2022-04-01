俄烏戰事對國際原物料價格推波助瀾，國化(1713)下午舉行法說會時總經理洪志成說，到3月底時，鋅錠現貨價格4200美元/噸，創2007年5月來的最高峰，近期還沒有看到反轉的信號。

被問及鋅價狂飆後是否有庫存利差?洪志成苦笑說，鋅價飆漲快速，對公司來說並不是一件好事，售價無法立刻反應只能慢慢的上漲，但只要鋅價一跌，客戶會立刻要求降價，庫存利差對公司來說其實微不足道。

洪志成說，只有少數一些公司是下訂單的，更多的是直接來叫貨，目前來看，前3月營收表現還不錯，應該會較去年同期有略微的成長。

國際鋅價不停的飆漲，洪志成指出，3月鋅價的月均價較2月增加9%，目前已至4200美元/噸，未來的漲勢還難以估計，公司鋅礦來源以澳洲和韓國為主，雖然運費也增加不少，但仍在可控的範圍之內。

國化在高雄有一筆5034.79坪的基地，隨著高雄市府推動橋頭科學園區及亞洲新灣區建設及205兵工廠的遷移計劃，可望成為5G Alot新創園區的核心地段。洪志成說，現在正和市府溝通把住宅面積提高，如此一來建商開發意願會高一點，可以創造土地最有利的開發條件。