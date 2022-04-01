上海航交所公布最新一周出口貨櫃運價指數SCFI，呈現連第11周下跌，本周來到4348.71點，下跌85.36點，跌幅1.92％。主要遠洋航線全數下滑，其中，美西線依舊受塞港影響，跌幅0.6％最低。

今天最新一周報價從農曆年來持續下跌，主要大陸疫情又起，封城影響導致大陸停工，另外，陸地物流也遭到影響所致。本周遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)來到7916美元，小幅下跌44美元，跌幅0.6％。

遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)10395美元，下跌109美元，跌幅1.04％。歐洲線受到俄烏戰爭影響，遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)來到6425美元，較上周下跌168美元，跌幅達2.55％。地中海線運價6839美元，下跌82美元，跌幅1.18％。

近洋線方面，遠東-日本關西、遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平，為339及329美元；遠東-東南亞下跌13美元，為1085美元，遠東-韓國下跌4美元，報價370美元。