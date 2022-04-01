烏克蘭軍隊再傳捷報 收復切爾尼戈夫南方兩村莊 18:082022/04/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國防部今天表示，烏克蘭軍隊已收復切爾尼戈夫南方兩座村莊斯洛博達（Sloboda）和盧卡什夫卡（Lukashivka），兩座村落位在切爾尼戈夫與首都基輔之間的主要補給線上。 英國國防部指出：「烏克蘭同時繼續對首都基輔東方和東北方進行成功但有限度的反擊。」 英國國防部還提到，儘管俄國宣稱會減少在烏克蘭北部地區的軍事活動，但切爾尼戈夫（Chernihiv）和基輔持續受到空襲和飛彈攻擊。 烏克蘭難民專戶今午夜關閉 台灣加碼捐贈周遭國家500萬美元 命理師預言俄烏戰爭「他麻煩大了」 網驚呼：比印度神童準 #烏克蘭 #切爾尼戈夫 #英國國防部 #軍隊 #收復 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯徵新兵入伍 俄國防部稱不會派往烏克蘭 09:212022/04/01 國際 不友善國家買天然氣 俄要求開盧布帳號 04:102022/04/01 話題觀察 俄承諾撤出基輔 烏克蘭斥輪調詭計 04:102022/03/31 話題觀察 歐復興開發銀行：戰火重創 看衰俄、烏經濟 04:102022/04/01 全球財經 俄烏戰爭逾月 俄13萬新兵入伍 國防部稱不會送去烏克蘭 05:362022/04/01 國際 烏克蘭稱俄軍多已撤離車諾比 原因疑為擔憂輻射 06:122022/04/01 國際 烏克蘭久攻不下 普丁與俄將領離心 04:102022/04/01 話題觀察 俄軍撤出車諾比核電廠 基輔：擄走烏軍人數不明 15:312022/04/01 國際 王毅談中國在烏克蘭問題上的五個堅持 13:072022/04/01 兩岸 拜登稱蒲亭疑軟禁幕僚 一意孤行續侵烏克蘭 10:592022/04/01 國際 他一句話揭拜登失算「現在換西方害怕」 網友全戰翻了 12:082022/04/01 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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