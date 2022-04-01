英國國防部今天表示，烏克蘭軍隊已收復切爾尼戈夫南方兩座村莊斯洛博達（Sloboda）和盧卡什夫卡（Lukashivka），兩座村落位在切爾尼戈夫與首都基輔之間的主要補給線上。

英國國防部指出：「烏克蘭同時繼續對首都基輔東方和東北方進行成功但有限度的反擊。」

英國國防部還提到，儘管俄國宣稱會減少在烏克蘭北部地區的軍事活動，但切爾尼戈夫（Chernihiv）和基輔持續受到空襲和飛彈攻擊。