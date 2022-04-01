國發會國發基金成立2億美元，折換新台幣60億元的「中東歐投資基金」，經由公開招標程序遴選出台杉投資代管基金作業。國發會主委龔明鑫表示，台杉投資擁有豐富的國際投資與產業鏈結經驗，相信將可運用已建立的國際夥伴網絡、產業人脈等優勢，結合基金的運作，創造更多中東歐企業與台灣產業間的合作，並提升台灣國際能見度與產業競爭力。

台杉投資總經理翁嘉盛1日表示，會在台杉投資過去4年豐富的海外投資經驗基礎上，鎖定半導體、生技醫療、衛星、金融、電動車、光學雷射等雙邊重點戰略領域，以立陶宛、斯洛伐克、捷克等國為優先，目標建立起台灣與中東歐國家的產業鏈合作，強化台灣與歐洲民主夥伴的經濟投資連結。

「中東歐投資基金」用於延續2021年10月跨部會中東歐經貿考察團的雙邊合作熱度，以實際資金投資有意前往中東歐國家的國內企業、有意來台灣設點或與國內企業，以合資、技術合作或建立供應鏈的中東歐企業，將結合台灣產業需求以及中東歐產業強項，以創造最大效益。

台杉投資表示，除了透過投資來鼓勵我國企業與中東歐企業間的相互合作，亦將規劃邀請中東歐新創團隊來台見習或進駐國內新創園區、籌組雙邊企業投資經貿訪問團、中東歐投資主題活動等方式，促進雙方交流與合作，更加深台灣與國際的連結。

台杉投資因此延攬楊明超擔任基金專案計畫的共同主持人/管理合夥人。台杉投資表示，楊明超自台灣大學電機系畢業後赴美取得美國南加州大學MBA、電腦工程碩士暨博士候選人。曾任NASA實驗室資深網路企劃師，1996年創辦益網（EtherWan）股份有限公司，於2017年成功被德國Phoenix Contact 集團併購。楊明超先生亦曾擔任研華科技首席新創事業企劃師、神基有限公司董事長特別助理及視覺影像單位主管等職務。