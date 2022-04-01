大陸外交部1日證實中國與索羅門群島已經草簽了中索兩國的雙邊安全合作框架協定，並聲稱這項協定不針對任何協力廠商，與所同其他國家合作互不衝突。不過多次對此表達憂慮的澳大利亞軍方表示，中共海軍在索羅門群島駐紮將會影響澳大利亞的軍事行動考量，澳大利亞將被迫改變防務規劃。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上證實，經中索雙方友好協商和兩國政府批准，3月30日中國駐索羅門群島大使和所外交與外貿部常秘草簽了中國雙邊安全合作框架協定。

汪文斌說，關於中索安全合作，中方已經多次闡明原則立場。他並且強調，中索開安全合作基於相互平等、互利共贏的原則，也是兩個主權獨立國家的正當權利。其次，中索簽署安全合作協定旨在深化雙方在維護社會秩序、保護人民生命和財產安全與人道主義援助及自然災害應對等領域合作。去年11月所發生社會騷亂後，中方提供多批警用物資，並派出顧問組幫助索國警方加強能力建設，事實證明這些合作舉措取得了積極成效，。

汪文斌還說，中索安全合作不針對任何協力廠商，與所同其他國家合作互不衝突，可對地區現有合作機制形成有益補充。太平洋島國是國際合作的大舞臺，不是哪個國家的「後院」，更不是大國博弈的競技場。有關方面應客觀理性看待中索安全合作，停止發表不負責任的言論。挑撥、阻撓和破壞中國同島國友好關係的圖謀不得人心，也不會得逞。

雖然中國外交部另一位發言人趙立堅周五表示，中國與索羅門群島的安全合作協定中沒有軍事成分。索羅門群島總理索加瓦雷辦公室亦稱，這項協議並未邀請中國建立軍事基地。但中索的安全合作協定仍引起澳大利亞的不安。

據《澳大利亞廣播公司》（ABC）報導，澳大利亞國防軍聯合作戰參謀長格雷格．比爾頓中將（Greg Bilton）表示，中共海軍在索羅門群島的任何駐紮都會影響澳大利亞的軍事行動考量，迫使澳大利亞方面改變防務計劃。

他說，如果中國海軍在索羅門群島部署軍艦，很明顯地會離澳大利亞本土更近，這將改變澳大利亞軍隊的常規行動方式，尤其是在空中和海上。