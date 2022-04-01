彰化縣政府推動青年展店計畫，彰化市永樂街9家新店進駐，為歷史商圈帶來青春新風貌。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府推動青年展店計畫，彰化市永樂街9家新店進駐，為歷史商圈帶來青春新風貌。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府推動青年展店計畫，彰化市永樂街9家新店進駐，為歷史商圈帶來青春新風貌。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府推動青年展店計畫，彰化市永樂街9家新店進駐，為歷史商圈帶來青春新風貌。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市永樂商圈曾是彰化最繁華夜市，近年來沒落讓人唏噓，彰縣府創新以租金補貼，吸引、徵選具有創新能量的青年前往開店，每月最高租金補助50％，最高補助2萬元，已有9家新店進駐，聯手舉辦開幕活動，推出別具創意點心派對，網羅中西式經典，歡迎來體驗。

彰化市永樂商圈最高租金一個月曾到30萬元，長約200公尺、多達150家店面，近年來不少店家閒置，或者擺設娃娃機，讓人唏噓就在彰化市黃金中心，怎麼就沒落了？彰化縣政府經濟暨綠能發展處除了投入硬體改善行人步道、照明外，也創全國之先，提出租金補助，每月租金補助50％，最高補助2萬元，補助1年。

縣長王惠美表示，永樂商圈有許多50年以上的美食，再加上百年古剎，有不少廟宇，串聯八卦山風景區，商機潛力無窮，這次吸引9店家進駐，希望成為彰化年青人消費新去處，歡迎來彰化市吃下午茶，逛青年新店。

彰縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，這次青年展店補助計畫，引進9家創意店家有賣二手書唱片的喃喃字旅、花藝禮品的樂米花藝、紙藝的紙有為你、造型汽球的煒筌、關東煮的源味實在、老屋改建早午餐的日光遇早點、七味屋雞排便當店、烏龍茶專賣店的得正烏龍茶以及啟航通訊等，為商圈注入創意活水。

彰化市永樂商圈發展協會長鐘正軒表示，迎接新店開張，推出彰化點心辦桌派對，配合永樂老屋新店聚落，在百年一見的廟埕舉辦下午茶派對，2到4日，每日3場，提供手作體驗課程、市集擺攤與下午茶派對等精彩活動。詳情可以上《美好永樂》臉書社群。