已故作家李敖的兒子李戡今天（1日）宣布以無黨籍的身分，投入台北市大安、文山區市議員選舉，而李敖長女李文日前才透過臉書宣布投入競選2022台北市長，姊弟先後宣布參選，格外引來關注。李戡表示，他是經過長久思考和徵詢各方意見才做決定，並不是為了在深藍同溫層裡取暖，而是因為他在這選區出生長大，對這兒有著無比深厚的感情。

李戡1日在臉書貼文宣布，將以無黨籍身分，參選2022年台北市大安文山區市議員選舉，並強調，如果4年後成績不錯，就去選立委。

李戡表示，他是經過長久思考和徵詢各方意見，才決定參選，不是為了在深藍同溫層裡取暖，而是因為他在這裡出生長大，對這裡有無比深厚的感情。他看著這裡的藍營支持者搖旗吶喊了20多年，可惜他們一直信錯人，以至於現在充滿不甘和怨恨。李戡說：「我非常理解他們，我想幫他們緩和跟下一代在政治觀點上的重大分歧，讓他們重新快樂起來」

李戡提出他的政見，指他要肅清台北市長柯文哲禍害市政的餘毒：柯文哲亂搞市政、公私不分，綠營選民已經被他騙過一次，藍營選民千萬別再上他的當。

李戡最後透露他未來政治之路的想法，如果4年後、8年後，大家覺得他的成績不錯，他就去選立委。

民進黨立委高嘉瑜留言表示，「唯一支持李戡」； 國民黨新北市議員葉元之則喊「加油」； 資深媒體人邱明玉直言，「加油，應該不是愚人節玩笑吧……」網友也紛紛說：「真…真的？」、「有志者事竟成！加油！」、「加油，支持有想法的你」、「太帥了，唯一支持！」、「超人學弟加油！劍橋人之光」、「我決定把戶籍遷到大安，只為了投你一票」 。