經濟部長王美花在2020年曾說，台電資本額3300億，累計虧損617億，若再認列核四資產減損，必須由國家增資彌補，否則就要破產。如今，隨著重啟核四公投闖關失敗，台電是否將破產？王美花今在立法院備詢時改稱，台電是台灣非常重要的電廠，台電不會破產。

核四廠停建後，台電於2018年將核四燃料棒送往美國拆解，但到了2020年底時，傳出台電仍將核四列為「在建工程」，使得與核四相關的廠房、設備等，總計2800多億，在台電財報裡並未被認為損失，遭到外界質疑財報不實。

消息傳出後，當時經濟部長王美花對外表示，台電資本額才3300億，目前累計虧損617億，如果再認列核四資產減損，必須由國家增資彌補，否則就要宣布破產。

如今，隨著重啟核四公投於去年底確定遭否決後，國民黨立委鄭麗文今在立法院質詢時追問王美花說，王美花前年公開表示，台電會不會破產，要等公投結束後才會知道，但以資本額3300億的台電來說，目前已經虧損幾百億，若把核四資產減損列進就會破產，除非國家增資，否則就會破產；她說，公投已經結束，政府確定不要核四，經濟部是否要宣布台電破產？

王美花第一時間回應，「台電不會讓他破產，台電是台灣非常重要的電廠。」

當鄭麗文質疑「說台電會破產這些話是你說的，所以台電是不是要宣布破產？不破產的話要怎麼處理？」」

王美花回應，核四的場地確實要做重新的利用，相關資產也要重估，等核四什麼時候確定利用後就會有資產。她表示，核四的場地要怎麼規劃，因為有好幾個細項工作要確認，且還有很多要跟地方討論。

鄭麗文表示，政府最近編列9000億要推動節能減碳轉型，其中4400億要國營事業出，台電都要破產了，不知道4400億要從哪裡來？尤其，台電要破產又不能漲價，還要幫忙高雄市政府蓋動物園，又經常得幫忙買農產品，到哪裡生這麼多錢？

王美花說，4400億主要由中油、台電、中鋼支應，其中台電佔比很大，但台電現在本來就有相關的預算要執行，明後年就會有一些預算要執行。另外，關於電網韌性計畫，也會用國家的資源來做。

此外，有關303大停電，王美花是否必須負行政責任，行政院長蘇貞昌表示，台電發生了怎麼樣的錯誤，就看責任在哪裡，如果責任是在部長的督導責任，部長不能迴避；是在哪個員工，他是故意還是過失，責任輕重到哪裡就必須要依照責任來處理。蘇貞昌說，王美花有說過要負政治責任，但以303停電來看，很明顯是第一線的人為，責任很清楚是在第一線。