知名藝術家「白魚」林伯禧從4月1日至6月30日在台北晶華酒店舉辦畫展，並在今天(1日)宣布成立「無隅」新藝術畫派，希望以「藝術無國界」的理念，協助推動台灣和歐洲藝術的交流。

俄羅斯駐台代表梅捷列夫、以色列代表Omer Caspi、馬紹爾大使Neijon Rema Edwards等外國使節到畫展記者會致詞。

林伯禧表示，「無隅」出自於老子「大方無隅」，象徵著生命的層次與軌跡，而人類自我限制了與他人之間的的聯繫，忘了可以放開心胸，以藝術、音樂、品味……更寬廣的角度來聆聽、思考我們所在的世界；因此，他認為，烏俄這兩個國家都有善良的人民和藝術家，相信雙方都是喜好和平，大家應該用和平的心態化解紛爭，才符合外界的期待。

林伯禧（白魚）常年遊走於歐洲，在比利時列日、法國巴黎、西班牙瓦倫西亞、義大利米蘭、英國倫敦等地駐地創作和舉辦個展，並與當地知名藝術學院研討交流；他不但榮獲比利時列日時皇家美院（Royal Academy of Fine Arts）終身榮譽教授，更在2019年受邀於米蘭蒙札皇宮（The Villa Reale of Monza）舉辦「鎏金獨白－無極」個展，成為台灣首位受邀於皇宮個展的藝術家；而2021年梵蒂岡典藏白魚畫作「富貴平安」，由現任教宗方濟各（Franciscus）親自接收。

林伯禧將行旅歐洲的時尚美感與啟發深入創作、料理和生活，結合生活美學與品味真諦，在1日宣布成立「無隅（Infinity Art）」新藝術畫派，以台灣為首，與米蘭、巴黎、比利時等知名藝術家代表共同研討、創作，引領新藝術時代的前瞻潮流。

法國超文化藝術家François Bossière說：「白魚的作品很迷人，秉持著“無隅藝術”的宇宙觀，他的繪畫作品具有一種強大的超文化生成性 。」

林伯禧1960年出生於台灣屏東，以與生俱來對色彩的敏感度加上對生活的高端品味，在藝術與美學之間迸發出源源不絕的創作靈感。

置身色彩大師之列，白魚恰到好處地灑下淡淡的金粉，為海藍色弔詭的熾熱留出餘地；他取來春天新嫩的顏色，再掬一捧熱帶夜晚的暖風，翡翠與珍珠琳瑯滿目，閃爍的既是寶鑽又是水晶小房子，既是童年的夢，也是形而上學的沉思。而這無隅的空間（Infinity Art Space）就是我們的理想世界。

林伯禧不僅會畫畫，也致力於台灣和歐洲的藝術交流，他日前串連歐洲各國知名代表藝術家與學院，成立無國界頂尖藝術學院聯盟，成立「白魚獎」，頒發機構合作之藝術學院優秀清寒學生獎學金。

林伯禧對美食和美酒也相當有研究；他表示，因為長年在歐洲遊歷，他已經摘米其林星近千顆，而「白魚宴」的由來是因為認識杭幫菜第一名廚胡忠英大師，以及香港隱世廚神鄭錦富，由於大家對美食的觀念相近，胡忠英特意邀請他構思一個世紀的盛宴，而自從有這個發想開始，他嘗試著在不同情境上舉辦白魚宴。

林伯禧也曾撰寫波爾多紅酒一書，2012年澳洲、2010年西班牙知名酒莊更使用白魚的畫作為酒標。

值得期待的是，林伯禧也在今晚舉辦了台北第一場的白魚宴，由來自西班牙的名廚Daniel掌廚；Daniel擁有將近20年的餐飲經驗，曾在西班牙的米其林一星餐廳Bokado擔任過副主廚，也曾在「分子料理之父」Ferran Adrià的餐廳服務過，擅長於拆解食物元素，做成一道道眩目的分子料理。