外資在清明節前再轉賣超台股105億元，台北外匯經紀公司新台幣匯價今收盤貶值8.3分，以28.705元收盤，本周新台幣匯價的收盤價，已經有3個交易日都是貶破28.7元。匯銀表示，清明節後台股是否變盤向上，外資賣超是否縮手，為進入4月後，新台幣匯價能否守住「28」字頭的關鍵。一旦匯價貶破28.8元，29元的整數價位就會成為下一個防守價位，而29元的新台幣匯價，較不利於台股多頭攻堅。

在台股方面，日盛精選五虎基金投資團隊表示，時序進入第二季，現階段台股本益比低於13倍，為過去10年歷史區間下緣，加上今年第一季台股下跌2.9%，幅度小於國際主要股市的-5%~-13%，高殖利率提供下檔保護，投資價值浮現。預期戰爭以及通膨等利空將隨時間逐漸淡化，台股有機會跟隨強勁的企業獲利及營運展望上攻。台股現階段評價相較其他市場更具吸引力，加上台股獲利持續創高，靜待利空出盡後，台股有機會回到正向軌道，逢低可把握布局時機。但，俄烏戰爭對油價與通膨議題仍是需要持續關注。

3月台股小漲41點，而新台幣匯價在3月貶值達6.01角。3月外資賣台股2639.57億元，而投信買超366億元，自營商買超102億元，3月外資的賣超金額為連續第二個月賣超逾千億元。

國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹表示，台灣央行跟進美國升息，回顧台灣前次升息時台股表現，升息後短中長期股市皆有亮眼漲幅，過往在升息循環階段皆伴隨股市多頭，有助台股長多趨勢。雖然台灣基本面穩健，但地緣政治擾亂、通貨膨脹、疫情仍舊牽動著金融市場，台股恐呈現震盪向上的格局，因此打造低波動的股票配置會是今年重要的投資課題，配置上可掌握兩大重點：一鎖定具競爭優勢的績優龍頭股，區域戰爭與升息皆不改科技趨勢，今年台股獲利動能仍由電子股帶動，科技股有機會維持高成長態勢。二關注股價波動低及持續配發高股息的個股，由於低波高息股更能發揮防禦力，有股息作為下檔保護，攻守兼備抵禦市場波動干擾。