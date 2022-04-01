歐元區三月製造業成長速度明顯下滑。隨著俄羅斯侵略烏克蘭，供應鏈瓶頸問題加劇，整體需求下降，未來信心受到打壓；另外能源價格飆升，導致廣泛物價上漲。

歐元區標普全球製造業PMI終值來到56.5，為近14個月低點，低於二月的58.2，也低於初值的57.0，但仍高於50榮枯線水準。

衡量產出的指數降到53.1，為2020年6月歐元區遭到首波新冠疫情衝擊以來最低水準。

標普全球首席經濟學家Chris Williamson說，就在疫情減弱為歐元區製造業復甦帶來順風之時，經濟重新開放，供應鏈瓶頸開始緩解；但是烏克蘭戰爭帶來另一個不祥的逆風。戰事帶來了西方制裁、能源成本飆升，以及與戰爭有關的新的供應瓶頸。

由於工廠投入成本不斷上升，產出價格以2002年以來最快速度飆漲，導致整體需求下降。出口訂單出現自2020年6月以來首次的下降。

信心指標也下滑，未來產出指數從68.5大幅降到54.4，讀數來到2020年5月以來新低。

Williamson認為，對商品生產部門的商業樂觀信心已經崩潰，降到已經暗示出第二季製造業產出將下降的水準，製造業可能有陷入新一輪衰退的風險。

另外根據路透的調查，歐元區三月的通膨率可能會來到6.6%，料將加大歐洲央行(ECB)調升利率的壓力。