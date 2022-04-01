長長人龍排等接駁車。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真）

就在清明節連假前夕，高鐵卻因為東南水泥廠拆除作業時，因施工不慎，導致煙囪倒塌，進而損毀在旁的高壓電塔，高壓電塔也遭壓倒。但突如其來的意外也造成民眾返鄉計畫受擾，就有乘客指出，原先已經快到高雄，卻突然往回開，所有的乘客都擠在台南高鐵站，等接駁車也得排好幾圈。

就有要從台中回高雄的乘客指出，列車就快到高雄了卻突然停下，甚至還回頭開回台南，乘客到台南站下車後也是一團亂，所有的乘客都擠在台南高鐵站，大家大包小包，等接駁車也得排好幾圈，看得出是十分無奈。

電塔倒塌後，高雄市消防局也趕緊出動19車54人前往，所幸無人受傷受困， 並於現場劃定區域警戒。高雄市勞工局也表示，收到通報勞檢人員已前往了解原因。

但高鐵突然停下，不少乘客也在網路上紛紛回報狀況：「第一次搭到跳電的高鐵」、「這是愚人節玩笑嗎！？高鐵停電」、「今天什麼事發生也不奇怪了…」