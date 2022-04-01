全球高爾夫球人口暴增，帶動明安（8938）今年的訂單需求，已經滿到年底，越南一廠F棟產線，可望今年第二季加入量產行列，高雄和發廠的複合材料今年第四季開始量之後，產能將倍增，因此，今年營收可望勝過去年，而越南二廠則是明年第二季開始貢獻產能，支持明年的營收成長動力。

明安1日下午參加櫃買中心舉辦的法說會，帶隊的明安副董事長劉安晧指出，由於高爾夫打球人口大增，光是美國打球人口就增至3,750萬人，全球達6,600萬人，創歷史新高，打球頻率也增加，使得高爾夫球具需求暢旺，帶動2021年的高球相關產業蓬勃發展。

他說，2022年此一需求持續，明安今年的產能「已經被預定一空了」。

明安2021年營收169.08億元，年增40.02％，每股稅後盈餘10.01元，年增99.01％。

劉安晧指出，為了滿足產能需求，越南一廠的F棟產線，預定今年第二季加入量產行列，如果滿載，大約可貢獻營收約5億元。

至於越南二廠，則是規劃明年第二季開始量產，他說，越南二廠產能最高可帶來15億元到20億元的營收。

劉安晧表示，明安去年的營收結構，複合材料占比大約20％，明安的高雄和發廠預定今年第四季可望開始量產，屆時，複合材料的產能將倍增，也將拉高複材占營收比重到25％。

他樂觀表示，在高球桿頭需求成長趨勢不變的情況之下，明安今年的營收有機會勝過去年。

明安除了高球桿頭、複合材料，今年初也已完成碳纖維輪框試產線的建置，進行小規模試量產，劉安晧指出，如果順利，今年可望取得相關產品認證，未來也將進軍汽車用的碳纖維輪框市場。

他說，車用碳纖維輪框不只減重，也具避震效果，不過，因量極少，目前的售價相當高昂，以4個碳纖維輪框來說，一組大概要50萬元到60萬元，未來如果能夠大規模生產，可望降低售價，爭取品牌車廠、以及after-market市場訂單，助攻營收。